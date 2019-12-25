Первым посетителям Екатерининского парка вручили цветы

Парки Царского Села открылись после долгого перерыва.

В пятницу, 3 июля, парки Царского Села открылись после долгого перерыва. Первым посетителям Екатерининского парка на входе вручали цветы, выращенные в оранжереях "Верхние теплицы".

За первые восемь часов работы в парк пришли около 4 тысяч петербуржцев. Перерыв составил 97 дней: сотрудники парка очень рады, что горожане снова могут посещать парки.

Ранее мы писали, что ГМЗ "Петергоф" открылся для посетителей. Туристы рады вернуться к фонтанам.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"