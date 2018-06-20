Речь идет о Таврическом саде, Овсянниковском саде и Казанском сквере.

В Петербурге начинают открываться скверы и парки после просушки. Об этом сообщают на официальном сайте администрации города.

Так, 20 апреля, петербуржцы и гости Северной столицы смогут посетить Таврический сад. А 22 апреля возможно откроют Юсуповский сад, 26 апреля можно будет насладиться Никольским садом, 27 апреля – сквер Галины Старовойтовой. Кроме того, в конце месяца, 30-го числа, свои двери распахнет сад Сан-Галли и Екатерининский сквер.

Напомни, что сады закрывают на просушку в конце марта. Такие меры необходимы для того, чтобы дождаться высыхания нижнего слоя набивных дорожек. Ходьба по такому покрытию может привести дорожки в негодность.

За время просушки садовники убирают мусор, чистят урны и ремонтируют парковую мебель.

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