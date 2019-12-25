Петербургскому бизнесмену дали условный срок за махинации с дорогами

Сообщается, что государство потерпело многомиллионные убытки.

В четверг, 27 августа, стало известно, что Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении коммерсанта, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Отмечается, что из-за махинаций с перепродажей земельных участков ФКУ "Упрдор Северо-Западу", государству причинен многомиллионный ущерб. На разнице с продажи участков мужчина заработал десятки миллионов рублей, которые перечислялись на фиктивные фирмы.

Мужчине дали четыре года условно. Гражданский иск удовлетворен частично на 105 млн рублей.

Ранее мы писали, что мужчину наказали за до смерти избитого петербуржца.

Фото: Piter.TV