В Петербурге задержали продавца чужих автостоянок

Мужчина предлагал инвесторам земельные участки, а после получения аванса растворялся.

14 марта в Санкт-Петербурге оперативники задержали петербургского предпринимателя, котрого подозревают в махинациях по продаже несуществующих стоянок. В отношении мужчины возбудили целую серию уголовных дел.

На задержанного в управление УМВД поступили жалобы от местных бизнесменов, которые так и не получили свою прибыль с аренды земельных участков под парковки.

Известно, что 42-летний петербуржец выступал посредником при заключении сделок. Он демонстрировал инвесторам выгодные адреса, а со своей стороны обещал быстрое оформление через бюрократические органы. Однако задержанный просил за свои услуги аванс, который ему безусловно предоставляли. С двух жертв мошенник смог получить 8,4 млн рублей.

После того, как "предпринимателю" переводили деньги, он исчезал с ними. Но это был не последний эпизод махинаций подозреваемого. Еще одно уголовное дело он получил за регистрацию права собственности на чужой Porsche Cayenne.

По решению Куйбышевского суда, мужчина взят под стражу до 12 мая 2018 года. Ранее Piter.tv сообщал, что на проспекте Энтузиастов неизвестный ночью разнес битой стекла автомобилей.