На проспекте Энтузиастов неизвестный ночью разнес битой стекла автомобилей

В Красногвардейском районе местные водители пострадали от рук неизвестного: преступник побил стекла у припаркованных машин.

В Красногвардейском районе неизвестный с битой в руках прогулялся вдоль припаркованных в ряд автомобилей, попутно разбив в транспортных средствах стекла. О происшествии сообщили местные жители. Водители узнали о преступном инциденте только утром, когда вышли на улицу, чтобы направиться на работу или собственным делам.

Известно, что злоумышленник разбил боковые стекла в нескольких машин по проспекту Энтузиастов. Авто стояли вблизи третьего корпуса 51-го дома. По какой причине разбойник не смог спокойно пройти мимо - неизвестно. Петербуржцы ссылаются на хулиганство школьников и подозревают “бизнесменов-стекольщиков”, которые таким способом могли попытаться привлечь новую клиентуру.

В ситуации будут разбираться правоохранительные органы. В жилых домах установлены камеры видеонаблюдения, по которым оперативники планируют вычислить нарушителя спокойствия.

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