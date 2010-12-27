В Петербурге бывший чиновник брал взятки медом и яйцами

За это продавцы могли избежать ответственности за торговлю, которая не соответствует закону.

Петродворцовый районный Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Бутина. Его признали виновным в двух эпизодах. Мужчина неоднократно брал взятки. Об этом 23 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что с мая 2015 по июнь 2018 Бутин проверял и выявлял нарушения законодательства в действиях торгового объекта на улице Чебышевская и его продавца. Однако подсудимый рассказал продавцу, как можно избежать ответственности за реализацию товаров в местах, не предназначенных для этого. Инспектор оценил решение проблемы в 2000 рублей в месяц. Всего он получил 32 тысячи рублей.

В другой торговой точке он получил взятки едой. Бутин брал у продавца различные товары: банку меда за 700 рублей, банки масла по 100 рублей. В другом магазине - яйца на сумму 600 рублей.

Мужчина частично признал свою вину. Он утверждает, что мед не брал.

Суд назначил Бутину наказание в виде штрафа 650 тысяч рублей. Также он не может занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и органах местного самоуправления в течение двух лет.

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