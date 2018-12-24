Суд приговорил Расулбека Ибрагимова к девяти годам колонии

В апреле 2018 года он из-за ревности убил женщину на улице Латышских стрелков.

Во вторник, 23 июля Невский районный суд приговорил Расулбека Ибрагимова к девяти годам исправительной колонии строгого режима. В апреле 2018 года он из-за ревности убил женщину на улице Латышских стрелков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Гражданский иск в три млн рублей удовлетворен полностью. Тем не менее, Ибрагимов не признал свою вину и настаивал на том, что погибшая покончила с собой.

Напомним, что уголовное дело завели по статье "убийство". Сначала Ибрагимов несколько раз ударил женщину по лицу, ногам и шее. Когда она потеряла сознание, подсудимый выбросил ее с 16-го этажа. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

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