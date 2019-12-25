В Петербурге было зафиксировано меньше убийств, чем в среднем по России

За первое полугодие в ведомствах осталось лишь два нераскрытых убийства.

Как стало известно, по статистике, в Петербурге совершают в среднем меньше убийств, чем в других городах страны, сообщил руководитель главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Северной столице Александр Клаус.

Уточняется, что в Петербурге количество убийств на сто тысяч населения в два-три раза меньше. Также в городе зафиксирована высока раскрываемость. Также в Северной столице не было "скачка" количества преступлений за время пандемии. Специалист также поделился, что число бытовых убийств, которое выросло весной, прежде всего связано с распитием спиртного.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужа-расчленителя заключили под стражу на два месяца.

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