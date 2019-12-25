В Петербурге бездомному лежачему больному отказали в соцпомощи

Органы социальной защиты руководствуются правилами, которые утвердили Смольный: на дому лицам без определенного места жительства помогать не положено.

В Петербурге лежачему больному отказали в социальной помощи на дому из-за статуса "лица БОМЖ". Об этом рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека в городе Александра Шишлова.

Петр З. зарегистрирован в центре учета граждан без определенного места жительства. Вместе с женой он снимает квартиру, но ему нужна социальная помощь как лежачему больному с первой группой инвалидности.

Предполагается, что у „лица БОМЖ" дома нет, и помощь там ему не нужна. Александр Шишлов

Органы социальной защиты руководствуются правилами, которые утвердили Смольный: на дому лицам без определенного места жительства помогать не положено. Омбудсмен при этом не понимает, что мешает оказывать помощь людям не как гражданам БОМЖ, а как инвалидам.

В прокуратуре проблемы не усмотрели. Александр Шишлов обратился в Минтруда и социальной защиты.

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