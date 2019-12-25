Детский омбудсмен Петербурга попросила Avito удалить объявление о продаже ребенка

Объявление появилось в разделе "Животные".

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина обратилась к администрации сервиса Avito с просьбой удалить объявление о продаже ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Объявление появилось в разделе "Животные", там были выложены три фотографии ребенка и указана цена.

Аналогичный случай уже был зафиксирован в Петербурге. Мужчина выложил объявление, где предлагал бесплатно отдать ребенка. Хоть он и говорил, что это было в воспитательных целях, ему выписали штраф в размере трех тысяч рублей.

Фото: Piter.TV