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Детский омбудсмен Петербурга попросила Avito удалить объявление о продаже ребенка
Сегодня, 8:49
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nastya960

Детский омбудсмен Петербурга попросила Avito удалить объявление о продаже ребенка

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Объявление появилось в разделе "Животные".

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина обратилась к администрации сервиса Avito с просьбой удалить объявление о продаже ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Объявление появилось в разделе "Животные", там были выложены три фотографии ребенка и указана цена.

Аналогичный случай уже был зафиксирован в Петербурге. Мужчина выложил объявление, где предлагал бесплатно отдать ребенка. Хоть он и говорил, что это было в воспитательных целях, ему выписали штраф в размере трех тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: avito, анна митянина, омбудсмен, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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