В Петербурге бездомных чипированных животных будут возвращать в безопасные места

Регулирование численности безнадзорных собак по методу "возвратного отлова" проводится в Северной столице с 2006 года, а с 2020-го в городе приступили к регулированию численности бездомных кошек.

Список территорий Петербурга, на которые нельзя возвращать безнадзорных животных после карантина, вакцинации и чипирования, определен 7 ноября на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Речь идет о территориях, где животные могут пострадать или погибнуть, – проезжие части, железнодорожные станции, пути – и местах, в которых они помешают или навредят людям. Это территории образовательных организаций, учреждений культуры, отдыха и спорта. Запрет распространен на особо охраняемые природные территории, зоны тепловых сетей, площадки для сбора бытовых отходов и другие.

Однако запрет возвращать животных на придомовые территории в жилых кварталах не относится к бездомным кошкам, поскольку именно в этих местах они обитают чаще.

Регулирование численности безнадзорных собак по методу "возвратного отлова" проводится в Северной столице с 2006 года, а с 2020-го в городе приступили к регулированию численности бездомных кошек.

Все действия, которые могут повлиять на жизнь безнадзорных животных, должны быть основаны на принципах гуманности. Санкт-Петербург всегда отличался особым отношением к домашним животным. Многие петербуржцы стараются в меру своих сил и возможностей заботиться о них. Работают общественные организации, которые стараются найти им новых владельцев. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: более 4,5 тыс. бездомных кошек и собак отловили в Петербурге в 2023 году.

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