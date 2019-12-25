В Петербурге без попечения родителей находятся 1 166 детей

По данным на первое января 2020 года таких детей было 1 265.

В пятницу, 8 октября, пресс-служба комитета по социальной политике Петербурга сообщила, что на 1 сентября 2021 года в региональном государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят на учете 1166 детей. Несовершеннолетние проживают на территории города и подлежат устройству на воспитание в семью.

Из них 31 ребенок в возрасте до года, до 3 лет – 31, до 7 лет – 111 детей, до 10 лет – 113 детей, а старше 10 лет – уже 880 детей. Отмечается, что инвалидность имеют 398 детей. Большинство (40% и 33%) имеют третью и пятую группу здоровья. У 582 несовершеннолетних есть братья и сестры.

Ранее мы писали, что одаренные студенты-сироты Ленобласти получат прибавку к стипендии в размере 3 тысяч рублей.

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