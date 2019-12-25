Одаренные студенты-сироты Ленобласти получат прибавку к стипендии в размере 3 тысяч рублей

Стипендию назначают с 1 сентября по 31 января по результатам второго семестра.

В Ленобласти одаренные дети-сироты, которые учатся в государственных колледжах и техникумах по программам среднего профессионального образования, будут получать губернаторскую стипендию. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Стипендию назначают с 1 сентября по 31 января по результатам второго семестра. Стипендия составляет 3 тысячи рублей и выплачивается каждый месяц. В регионе насчитали 52 получателя.

Ранее Александр Дрозденко назначил стипендию для одарённых детей-сирот, которые учатся в государственных вузах.

Недавно студенты ИТМО завоевали золото чемпионата мира по программированию ICPC.

Фото: pexels