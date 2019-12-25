При этом предприниматели получили возможность в течение 15 дней с даты отправки уведомления погасить свою задолженность.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что в Петербурге без договоров аренды могут остаться полтысячи должников. Об этом сообщает пресс-служба КИО.

Как оказалось, только за минувший месяц ведомство отправило в адрес арендаторов городских объектов нежилого фонда более 500 уведомлений об отказе от договора.

Теперь предприниматели получили возможность оплачивать соответствующие штрафы от КИО в течении 15 дней. При этом, если долг так и не выплатят, то каждое из уведомлений может завершиться иском в суд о выселении из помещения.

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