Гидрометеорологический университет обязали сохранить Дом квартир Елисеевых

Историческое здание находится на проспекте Металлистов.

Прокуратура Красногвардейского района выяснила, что дом №3 на проспекте Металлистов, известный как "Дом бесплатных квартир Елисеевых", является объектов культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Несколько корпусов в два, три и четыре этажа с прилегающей территорией с часовней и оградой оказался без должного внимания со стороны гидрометеорологического университета. Учебное учреждение содержит здание ненадлежащим образом и не ведет работы по сохранению. Прокуратура внесла в адрес университета представление.

В Петербурге обратили внимание на состояние Меншикова бастиона Петропавловской крепости.

Фото: скрин Google-карты