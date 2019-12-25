Продаются в магазине порядка 65 автомобилей различных моделей.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Петербурге автомобили Volkswagen начали продавать онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что к покупке они готовы предоставить 65 моделей автомобилей. Среди них Polo, Tiguan, Touareg, Jetta и Caddy. Как оказалось, магазин также является дилером Hyundai, KIA, Mitsubishi, Honda, Audi и Genesis.

Отмечается, что первыми автомобилями, которые в Петербурге уже забронировали онлайн стали версии Polo.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы в самоизоляции стали больше тратить на книги и обучение.

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