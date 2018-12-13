В Петербурге автомобиль каршеринга стал участником ДТП

На проспекте Ветеранов "Лада" столкнулась с "Делимобилем".

В Петербурге на проспекте Ветеранов произошла авария с участием автомобиля каршерингового сервиса "Делимобиль". Об этом утром 28 мая сообщили очевидцы из группы "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт- Петербург". Известно, что пострадавших нет, сработали подушки безопасности.

"Каршеринг нужно выдавать со стажем более 7 лет и возраст старше 27", – отметили комментариях к записи.

На фотографиях с места ДТП видно, что обе машины сильно повреждены. На месте уже работают сотрудники полиции, причины аварии пока неизвестны.

По факту происшеcтвия проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на пересечении Солидарности и Кржижановского автобус протаранил такси.

Фото: vk.com/spbtoday, Екатерина Валентюкевич