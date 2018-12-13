На пересечении Солидарности и Кржижановского автобус протаранил такси

Очевидцы опубликовали фото и видео с места ДТП в соцсетях и сообщили, что пассажиру такси получил травмы и был без сознания.

Сегодня ночью, на 28 мая, в Санкт-Петербурге на пересечении пр.Солидарности и ул.Кржижановского произошло ДТП с участием автобуса и автомобилем такси.

Сообщения о данном ДТП появились в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили, что автобус протаранил такси. Пассажир такси сразу после ДТП был без сознания. Другие подробности не сообщаются. На опубликованных кадрах видно, что машина такси получила серьезные механические повреждения. У автобуса повреждения незначительны.

В комментариях пользователи пишут, что этот перекресток не оборудован светофором, а аварии здесь случаются очень часто.

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