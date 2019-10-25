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В Петербурге автоконцерн Hyundai вложил 36 млрд рублей в новое производство
Вчера, 23:44
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге автоконцерн Hyundai вложил 36 млрд рублей в новое производство

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В пятницу, 17 декабря, были одобрены дополнительные инвестиции на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам.

В пятницу, 17 декабря, стало известно, что автомобильный концерн Hyundai вложит 36 млрд рублей в новое производство. Известно, что оно будет на  мощностях бывшего завода General Motors. Об этом сообщает ТАСС.

По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, 17 декабря были одобрены дополнительные инвестиции на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам.

Ранее компания General Motors запатентовала систему массажа ног в автомобилях. Она разработала функцию пневматического массажа ступней в автомобилях за счёт сжатого воздуха.

Фото: pexels

Теги: general motors, hyundai, автоконцерн, автомобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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