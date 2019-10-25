В Петербурге автоконцерн Hyundai вложил 36 млрд рублей в новое производство

В пятницу, 17 декабря, стало известно, что автомобильный концерн Hyundai вложит 36 млрд рублей в новое производство. Известно, что оно будет на мощностях бывшего завода General Motors. Об этом сообщает ТАСС.
По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, 17 декабря были одобрены дополнительные инвестиции на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам.
Ранее компания General Motors запатентовала систему массажа ног в автомобилях. Она разработала функцию пневматического массажа ступней в автомобилях за счёт сжатого воздуха.
Фото: pexels
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