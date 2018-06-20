Автобус с китайскими туристами попал в аварию на Стачек

В результате пострадали четыре человека.

Утром 26 апреля в Кировском районе Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, на пересечении проспектов Стачек и Трамвайного экскурсионный автобус столкнулся с бесплатной маршруткой ТРЦ "Рио". В сети появились фотографии с места происшествия.

Как сообщили в отделе УГИБДД, 65-летний водитель маршрутки марки Mercedes врезался в экскурсионный автобус с китайскими туристами. В результате ДТП пострадали четыре человека. 41-летний водитель автобуса получил травмы средней степени тяжести, трое его пассажиров — легкой.

На снимках, опубликованных в интернете, можно увидеть, что сильно пострадала передняя часть транспортных средств. После столкновения экскурсионный автобус вылетел на остановку, а маршрутка выехала на пешеходный переход и снесла светофор. Никто из пешеходов не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ДПС.

Ранее мы писали, что на проспекте Народного Ополчения сбили мотоциклиста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург