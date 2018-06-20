По словам очевидцев, молодой человек жив.

В среду, 24 апреля, на проспекте Народного Ополчения сбили мотоциклиста. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

По словам очевидцев, молодой человек жив. Причины ДТП неизвестны, но автомобилисты предполагают, что авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения.

Живой...сидел на паребрике передают горожане

На кадрах видно, что на месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Транспортное средство мотоциклиста изрядно пострадало, части от него разбросаны по дороге.

Ранее мы сообщали о том, что Активистов "Новой Охты" и журналиста Piter.TV уже три часа держат в полиции без объяснения причин

Фото:дтп и чп петербург/вк