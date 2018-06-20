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На проспекте Народного Ополчения сбили мотоциклиста
Сегодня, 19:50
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IRINA_CHALKINA

На проспекте Народного Ополчения сбили мотоциклиста

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По словам очевидцев, молодой человек жив.

В среду, 24 апреля, на проспекте Народного Ополчения сбили мотоциклиста. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

По словам очевидцев, молодой человек жив. Причины ДТП неизвестны, но автомобилисты предполагают, что авария произошла из-за несоблюдения правил дорожного движения.

Живой...сидел на паребрике

передают горожане

На кадрах видно, что на месте работают медики и сотрудники правоохранительных органов. Транспортное средство мотоциклиста изрядно пострадало, части от него разбросаны по дороге. 

Ранее мы сообщали о том, что Активистов "Новой Охты" и журналиста Piter.TV уже три часа держат в полиции без объяснения причин

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, происшествия, проспект народного ополчения дтп, сбили мотоциклиста
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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