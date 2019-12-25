Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на улице Коллонтай

Его сбил водитель белого минивэна.

Утром 3 июля в Невском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием мотоцикла и белого минивэна. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, на пересечении улицы Коллонтай и Товарищеского проспекта иномарка сбила мотоциклиста. К месту аварии оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и дорожно-транспортных служб.

На снимке видно, что от мотоцикла мало что осталось. В результате аварии мотоциклиста увезли в больницу. О характере его травм не сообщается. Очевидцы написали в сети, что мужчина не двигался, и не подавал признаков жизни.

Данных о состоянии других участников происшествия нет. Причины ДТП выясняются.

Ранее мы писали, что пассажир Chevrolet погиб при аварии в Гатчинском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Кирилл Павлов