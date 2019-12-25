Пассажир Chevrolet погиб при аварии в Гатчинском районе

Машина улетела в кювет.

Утром четверга, 2 июня, в Гатчинском районе произошла авария с летальным исходом. Молодой водитель Chevrolet Lacetti вылетел в кювет, что привело к смерти 25-летнего мужчины на пассажирском кресле. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по 47-ому региону.

Трагедия развернулась на 27-м км дороги Красное Село – Гатчина – Павловск. Езе один пассажир иномарки доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.



Ранее мы рассказали о том, что на внешнем кольце КАД перевернулась иномарка.

Фото: Piter.TV