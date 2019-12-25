На внешнем кольце КАД перевернулась иномарка

На участке образовалась пробка.

Во вторник, 30 июня, на КАД, перед съездом на Таллинское шоссе, произошло ДТП.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Отмечается, что в аварии участвовали три автомобиля, один из которых перевернулся. Свидетель рассказал в комментариях, что сначала столкнулись две машины. Водители покинули авто, чтобы решить, как действовать дальше, и выставить знаки. В этот момент в одну из стоящих машин врезалась иномарка, в результате чего водитель авто получил травму руки. Больше никто не пострадал. Достоверной информации от экстренных служб пока не было.

Ранее мы писали, что неизвестный сбил пенсионерку под Выборгом и скрылся.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте