В Петербурге автобус №251 заменит маршрутку К-152

На маршрут выйдут автобусы среднего класса вместимостью в 50 пассажиров, которые будут курсировать с интервалами 13-18 минут в будни и 15-20 минут в выходные дни.

С 1 апреля запустят автобусы №251 в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Маршрут проложен так, что автобус пересечёт Выборгский район с севера на юг по улице Есенина, проспекту Тореза, улице Карбышева (обратно по Политехнической улице) и Лесному проспекту. В результате появится новая внутрирайонная связь.

Добавим, что по маршруту буду следовать автобусы среднего класса вместимостью в 50 пассажиров, которые будут курсировать с интервалами 13-18 минут в будни и 15-20 минут в выходные дни.

Режим работы автобусов – с 6:00 утра до 24:00.

Ранее мы сообщали, что с 10 февраля в Выборге начнет курсировать туристический автобус до Монрепо.

Фото: комитет по транспорту, Piter.tv

