В Петербурге автобус №251 заменит маршрутку К-152

С 1 апреля запустят автобусы №251 в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.
Маршрут проложен так, что автобус пересечёт Выборгский район с севера на юг по улице Есенина, проспекту Тореза, улице Карбышева (обратно по Политехнической улице) и Лесному проспекту. В результате появится новая внутрирайонная связь.
Добавим, что по маршруту буду следовать автобусы среднего класса вместимостью в 50 пассажиров, которые будут курсировать с интервалами 13-18 минут в будни и 15-20 минут в выходные дни.
Режим работы автобусов – с 6:00 утра до 24:00.
Ранее мы сообщали, что с 10 февраля в Выборге начнет курсировать туристический автобус до Монрепо.
Фото: комитет по транспорту, Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все