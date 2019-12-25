В Петербурге арестован глава Центравтомагистрали обвиняемый во взятке 12 млн рублей

Суд отправил в СИЗО начальника ФКУ Центравтомагистраль по делу о взятке.

В Санкт-Петербурге Пушкинский районный суд постановил заключить под стражу начальника ФКУ "Центравтомагистраль" Игоря Глазырина, обвиняемого в получении взятки в размере 12 млн руб. в 2020 году. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Фигурант был задержан накануне. В суде он возражал против заключения под стражу и просил применить меры домашнего ареста или запрета определённых действий.

По версии следствия, в июне 2020 года Глазырин, тогда заместитель начальника ФКУ "Упрдор Северо-Запад", договорился с генеральным директором частной компании о содействии в заключении госконтракта на содержание сети федеральных дорог в 2020–2021 годах. После подписания договора Глазырин через подчинённых обеспечил беспрепятственную приёмку работ, ускорил подготовку и согласование актов, на основании которых подрядчику были перечислены средства. За это, как считает следствие, гендиректор компании передал Глазырину взятку.

Срок меры пресечения — до 22 ноября 2025 года.

