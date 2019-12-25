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В Петербурге задержали чемпиона России и Европы по боевому самбо Алексея Веселовзорова
Сегодня, 17:28
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В Петербурге задержали чемпиона России и Европы по боевому самбо Алексея Веселовзорова

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Спортсмен подозревается в мошенничестве.

Чемпион России и Европы по боевому самбо Алексей Веселовзоров будет находиться под домашним арестом. Такую меру пресечения спортсмену избрал Куйбышевский районный суд, сообщила "Фонтанка.ру". 

Самбист является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, его задержали накануне. Преступные действия касаются бизнес-центра на Полюстровском проспекте. 

Напомним, Алексей Веселовзоров выступал в ММА в период с 2000 по 2008 год. На его счету 14 побед, 8 поражений и 1 ничья.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге суд забрал у жены высокопоставленного дорожника дом, землю и машину. 

Фото: Алексей Веселовзоров / VK 

Теги: задержание, мошенничество, спортсмен
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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