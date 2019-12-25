В Петербурге суд забрал у жены высокопоставленного дорожника дом, землю и машину

Представитель семьи утверждал, что пара развелась еще в 2013 году.

Московский районный суд Петербурга постановил изъять у жены экс-главы ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье" Федерального дорожного агентства" Сергея Царькова дом, земельный участок и автомобиль. Имущество отправится в доход государства. Об этом 11-го декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск был подан первым заместителем генпрокурора РФ. По данным прокуратуры, в 2017-м году мужчина не указал в декларации информацию о том, что его супруге принадлежит строящийся дом площадью 506 тыс. кв. метров и земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. метров во Всеволожском районе. Их стоимость оценили почти в 17,5 млн рублей, при том что 2014-2016 годы сумма доходов семьи составила 3,8 млн рублей. Откуда Царькова взяла такие деньги, выяснить не удалось.

Кроме того, в собственности женщины был "Поршэ" за 4,5 млн рублей. Позже она приобрела такой же, но за 5,9 млн рублей. Первая машина была угнана, а вторую удалось купить на средства, полученные со страховки.

Защита Царьковых возражала против изъятия дома, земли и машины, так как пара развелась в 2013 году пара развелась. Представители утверждали, что спорное имущество женщина купила на деньги, полученные по договору займа, заключённому с её братом. Он также оказывал ей финансовую помощь. Суд посчитал аргумент сомнительным.

В целом расходы семьи с 2014 по 2017 года превысили на 29 млн рублей их заработок, а в 2017-м году у них родилась дочь.

Суд удовлетворил ходатайство представителя генпрокуратуры.