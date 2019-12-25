В Петербурге арестовали таксиста, который насмерть сбил женщину у Дворцовой площади

Он частично признал свою вину.

Дзержинский районный суд заключил под стражу водителя, который обвиняется в том, что сбил человека около Дворцовой площади. Для пешехода ДТП оказалось смертельным.

Трагедия произошла ночью 14-го августа. По версии следствия, водитель не сбросил скорость, когда подъезжал к пешеходному переходу. В тот момент по "зебре" на красный сигнал светофора для пешеходов шел человек. Смерть пострадавшего наступила на месте.

Сарварбек Ахатов частично признал свою вину. На суде он говорил о том, что делает добровольно возместить вред, но просит не заключать его под стражу. У водителя нет постоянного места жительства и легального источника дохода. Кроме того, он является иностранным гражданином. Суд постановил арестовать его до 13-го октября 2022 года.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга