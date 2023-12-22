В Петербурге арестовали подозреваемого в избиении прохожего на Лиговском проспекте

Он просил любую другую меру, однако суд избрал стражу до 18 мая.

Смольнинский районный суд Петербурга 13 марта рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, который подозревается в избиении прохожего у ТРЦ "Галерея" на Лиговском проспекте. Ему вменяют п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигурант 30 марта 2023 года, находясь у ТРЦ "Галерея", умышленно нанес множественные удары потерпевшему, чем причинил телесные повреждения. Его задержали 9 марта 2024 года, а 10 марта мужчине продлили срок задержания. Он просил любую другую меру, однако суд избрал стражу до 18 мая.

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Фото: Piter.TV