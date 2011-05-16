В Петербурге арестовали по делу о педофилии председателя федерации мотоспорта

В СИЗО Бубликов пробудет до 25 сентября.

В четверг, 28 июля, Калининский суд Петербурга заключил под стражу председателя правления Федерации мотоциклетного спорта Петербурга Максима Бубликова. Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней, передают в объединенной пресс-службе судов города.

Бубликов и защитник возражали против меры. Мужчина не признает своей вины. Они указывали, что обвиняемый ранее не судим, обязуется не скрываться, имеет социальные связи и родственников, нуждающихся в его уходе.

В СИЗО Бубликов пробудет до 25 сентября.

Напомним, по версии следствия, в мае этого года 54-лентий мужчина силой склонил к интиму 15-летнюю школьницу в квартире на Кондратьевском проспекте.

Ранее подозреваемому в избиении пассажира на "Невском проспекте" грозит до восьми лет колонии. Между двумя мужчинами возник внезапный словесный конфликт, в результате которого один участник ударил второго ногой в голову, причинив тяжкий вред здоровью.

Фото: Piter.tv

