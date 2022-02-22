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В Петербурге арестовали певца Шарлота
Сегодня, 18:36
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В Петербурге арестовали певца Шарлота

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В его отношении составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка).

Ленинский районный суд назначил административный арест на 13 суток певцу Шарлоту (Эдуарду Шарлоту). В его отношении составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (нарушение общественного порядка). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 22 ноября.

По данным суда, ночью 22 ноября Шарлот у дома 205 по набережной Обводного канала "выражался грубой нецензурной бранью, размахивал руками и приставал к гражданам". Он признал вину. 

Отметим, что летом этого года Шарлот переехал из России в Армению. Он заявил, что не считает себя гражданином РФ, и сжег свой паспорт, выложив видео в социальные сети. На действия артиста обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и написала обращения в СК и МВД РФ. Кроме того, она отметила, что в ночь с 21 на 22 ноября Шарлота задержали в Пулково. 

Ранее мы рассказывали о том, что учительница музыки сообщила о нападении подростка в Петербурге.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: ленинский районный суд, шарлот
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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