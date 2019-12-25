В Петербурге подростка отправили под домашний арест

Подросток пробудет под под домашним арестом до января.

В среду, 18 ноября, Василеостровский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста несовершеннолетнему петербуржцу, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Подростка обвиняют совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", а именно действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Петербуржцу может грозить лишение свободы на срок от двенадцати до двадцати лет.

Под домашним арестом петербуржец пробудет до 9 января.

Ранее мы писали, что несовершеннолетний петербуржец принуждал пятиклассницу из Ульяновска присылать ему эротические фото.

Фото: Piter.TV