В Петербурге арестовали мужчину по делу о мошенничестве с гендиректором нефтяной компании

Подозреваемый пробудет под стражей до 5 июня.

В пятницу, 9 апреля, Дзержинский районный суд арестовал фигуранта дела о мошенничестве В.Ш. с генеральным директором нефтяной компании. Предполагается, что бизнесмен пошел обналичивать банковские счета после звонка В.Ш. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Ш. пробудет под стражей до 5 июня. Следствие полагает, что мужчина позвонил нефтянику, представившись уполномоченным представителем Центробанка РФ, и убедил снять крупную сумму, которую потом забрал на авто. Полученные деньги он и его подельники, которых тоже взяли под стражу, поделили между собой.

Бизнемен заявил, что его загипнотизировали. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

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Фото: Piter.TV