Лжецелительницы заработали на пенсионерах в Колпино более 300 тыс. рублей

Они обманули двух женщин — 67 и 75 лет.

Полиция задержала двух женщин, которые подозреваются в том, что зарабатывали деньги на "снятии порчи" с пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии оперативников, одна из злоумышленниц представлялась гадалкой и рассказывала "жертве" о наложенном на нее проклятии и страшном недуге. Для того, чтобы избавиться от этого, нужно было обратиться к "целительнице". Периодически женщины менялись ролями. Пенсионеры отдавали им не только деньги, но и ювелирные изделия.

За два "обряда", проведенных в Колпино, представительницы кочевого народа заработали более 300 тыс. рублей. Женщины проживают на съемной квартире на Загородном проспекте. Старшая из них уже была ранее судима за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полиция устанавливает другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

Ранее Piter.TV показал еще одну злоумышленницу, которая помогла петербургской студентке избавиться от "порчи" за 42 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО