В Петербурге арестовали мужчин, которых обвиняют в похищении человека и разбое

В пятницу, 2 декабря, Фрунзенский Петербурга арестовал двоих мужчин. Их обвиняют в похищении человека и разбое. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.
Следствие считает, что обвиняемые требовали у земляка 6 млн рублей, чтобы ему не пришлось называть себя геем. Сунатулло Шахобидинов и Диловари Кодирзода вину признали частично. Под стражей они буду находиться до 29 января 2023 года.
Ранее за обман пенсионеров петербуржцы получили 16 лет колонии. Всего пострадали 16 пожилых людей.
Фото: Piter.tv
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