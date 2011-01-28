В Петербурге арестовали мужчин, которых обвиняют в похищении человека и разбое

Следствие считает, что обвиняемые требовали у земляка 6 млн рублей, чтобы ему не пришлось называть себя геем.

В пятницу, 2 декабря, Фрунзенский Петербурга арестовал двоих мужчин. Их обвиняют в похищении человека и разбое. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие считает, что обвиняемые требовали у земляка 6 млн рублей, чтобы ему не пришлось называть себя геем. Сунатулло Шахобидинов и Диловари Кодирзода вину признали частично. Под стражей они буду находиться до 29 января 2023 года.

Ранее за обман пенсионеров петербуржцы получили 16 лет колонии. Всего пострадали 16 пожилых людей.

Фото: Piter.tv

