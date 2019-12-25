Суд арестовал двух подозреваемых в давнем похищении и избиении петербургского студента

Тело пропавшего 11 лет назад парня до сих пор не нашли.

Пушкинский районный суд Петербурга заключил под стражу до ноября двух мужчин, подозреваемых в похищении студента 11 лет назад. Максим Фатеев и Антон Козлов одинаково возражали против меры и не признали вину, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие уверено, что в ноябре 2009 Фатеев вместе с Козловым и Селютским, которого еще не доставили в суд, на Колпинском шоссе развернули конфликт со студентом Евгением Лосевским. Источник в правоохранительных органах сообщал, что нетрезвый парень мог задеть машину, в которой распивала алкоголь вся компания, что и стало причиной конфликта. Мужчины скрутили студента, насильно посадили в автомобиль, затем вывезли к сельскохозяйственным полям. Там парня избили и бросили в канаву. Следователь пояснил суду, что примененное к Лосевскому насилие могло с большой вероятностью повлечь его смерть.

Фатеев в суде утверждал, что не похищал и тем более не убивал студента, а Селютский его оговорил из-за проблем с головой на почве травмы. Козлов поместили под стражу, полагая, что соучастники могли скрыть тело студента. Кроме того, стало известно, что фигуранты еще в 2009 году договорились давать ложные показания, чтобы избежать ответственности.

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Фото: Piter.TV