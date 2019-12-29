Похитивших человека лжеполицейских арестовали до апреля

За освобождение злоумышленники потребовали 50 тыс. рублей.

Выборгский районный суд избрал меру пресечения для пятерых мужчин, которые представились полицейскими и похитили человека.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Рахматулла Касымова, Мухиддина Сабурова, Азизбека Бекниязова, Артура Эдаева и Хикматулло Саидова. Мужчины арестованы до 27 апреля 2020-го года.

В 2017 году злоумышленники подошли к петербуржцу на Тихоокеанской улице и представились полицейскими. Затем, угрожая пистолетом и электрошокером, они заставили 32-летнего мужчину сесть в машину и отправились по неизвестному направлению. На месте потерпевшего избили и потребовали от него 50 тыс. рублей за освобождение. Мужчине удалось сбежать, после чего он обратился в правоохранительные органы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд арестовал устроившего стрельбу на "Академической".

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО