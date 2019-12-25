Двое лжеполицейских сковали наручниками и похитили инженера "Адмиралтейских верфей"

Злоумышленники заявили, что мужчина якобы обвиняется в сбыте наркотиков.

В первом часу ночи в понедельник, 27 декабря, инспекторы ДПС остановили на улице Красина каршеринговый автомобиль "Ниссан". Как стало известно Piter.TV, за рулем иномарки был 23-летний житель Вологды, предъявивший удостоверение старшего лейтенанта полиции. Инспекторов озадачил тот факт, что в удостоверении не было указано подразделение, да и сам документ вызвал сомнение в подлинности.

Как выяснили сотрудники ДПС, на самом деле ФИО из удостоверения нисколько не совпадали с реальным именем вологжанина. Мужчину вместе с двумя его пассажирами доставили в полицию: на заднем сидении находился 33-летний монтажник ООО "Триада" и 30-летний инженер "Адмиралтейских верфей", скованный наручниками. После разбирательств от мужчины в наручниках приняли заявление о похищении. Со слов петербуржца, после полуночи в парадной дома №19 по улице Шувалова к нему подошли двое мужчин, те самые, что находились в машине при встрече с инспекторами. Незнакомцы представились сотрудниками полиции, насильно надели на инженера наручники и заявили, что увезут его в полицейский отдел якобы за сбыт наркотиков. Мужчину усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Каршеринговое авто эвакуировали на спецстоянку, липовых полицейских задержали, возбуждено уголовное дело о подделке документов – предъявленную корочку признали сделанной кустарным способом. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о похищении человека.

Ранее мы писали, что женщина пыталась вынести из магазина на КАД товары на 40 тысяч рублей.

Фото: pixabay