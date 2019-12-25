Женщина пыталась вынести из магазина на КАД товары на 40 тысяч рублей

Воровка положила товары под одежду и в проложенную фольгой сумку.

В минувшее воскресенье, 20 декабря, в магазине мебели и товаров для дома на внешнем кольце КАД поймали гражданку, пытавшуюся вынести неоплаченные товары. Подробности рассказали в пресс-службе УВО.

Подозрительную женщину сотрудники магазина заметили примерно в 17.48 и тут же вызвали правоохранителей. Воровка, как выяснилось, сложила товары в проложенную фольгой сумку и под верхнюю одежду и попыталась пройти через кассу, не заплатив 40 тысяч рублей, в которые ей обошлись бы все покупки. Задержанную сотрудниками Росгвардии женщину передали полиции.

Вечером того же дня аналогичный случай произошел в гипермаркете на Бухарестской улице, где наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, укравшего товаров на 3700 рублей и не собиравшегося за них платить. Злоумышленника также передали полиции.

Ранее мы рассказывали, как полиция по горячим следам задержала двоих петербуржцев, ограбивших приятеля после застолья.

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