Лжеполицейские вытребовали у почтового курьера 300 тысяч рублей

В рюкзаке петербуржца злоумышленники якобы нашли подозрительные свертки.

В среду, 15 января, полиция Адмиралтейского района получила заявление от 22-летнего петербуржца, работающего курьером на почте. Мужчина сообщил, что вечером предыдущего дня неизвестные обманом завладели его деньгами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области 16 января.

Как сказал петербуржец, у 14-го дома по Московскому проспекту к нему подошли двое якобы полицейских и попросили проследовать с ними в иномарку "Хендай". В машине представившиеся стражами правопорядка мужчины стали досматривать рюкзак петербуржца и якобы вынули оттуда два синих свертка. Злоумышленники стали угрожать самовольно задержанному парню 20 годами лишения свободы, но предложили уладить вопрос с помощью 300 тысяч рублей. Испуганный петербуржец снял деньги и передал их одному из "полицейских". Злоумышленники довезли мужчину до Бухарестской улицы, где и высадили из автомобиля.

Сейчас полиция разыскивает мошенников.

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