Петербургский студент с 2017 года насиловал школьника

В полицию с заявлением на 20-летнего молодого человека обратился 38-летний житель Невского района.

Студент Петербургского университета путей сообщений задержан по подозрению в педофилии. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию с заявлением на 20-летнего молодого человека обратился 38-летний житель Невского района. Он рассказал, что некий Дмитрий С. совершил в отношении его 13-летнего сына насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого 15 января задержали у дома 7 по бульвару Красных Зорь. По версии следствия, подозреваемый студент в период с 1 октября 2017 года по 27 мая 2019-го в квартире на Народной улице и в иных местах совершал насильственные действия в отношении мальчика.

Ранее безработный из Колпино соблазнил 15-летнюю школьницу.

Фото: Piter.TV