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Безработный из Колпино соблазнил 15-летнюю школьницу
Сегодня, 11:47
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nastya960

Безработный из Колпино соблазнил 15-летнюю школьницу

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В полицию обратилась мама девочки.

Жителя Колпино подозревают в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратился 36-летняя  воспитательница детского сада. Она рассказала, что некий 21-летний молодой человек несколько раз вступал в половую связь с ее 15-летней дочерью. Полиция узнала местонахождение подозреваемого.

Подозреваемый в 18 лет уже привлекался  за избиение в составе группы, а сейчас находится под подпиской о невыезде за хранение крупной партии наркотиков.  

Ранее в Ленобласти безработный дважды изнасиловал женщину-инвалида. 

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, колпино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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