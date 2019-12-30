Безработный из Колпино соблазнил 15-летнюю школьницу

В полицию обратилась мама девочки.

Жителя Колпино подозревают в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратился 36-летняя воспитательница детского сада. Она рассказала, что некий 21-летний молодой человек несколько раз вступал в половую связь с ее 15-летней дочерью. Полиция узнала местонахождение подозреваемого.

Подозреваемый в 18 лет уже привлекался за избиение в составе группы, а сейчас находится под подпиской о невыезде за хранение крупной партии наркотиков.

Ранее в Ленобласти безработный дважды изнасиловал женщину-инвалида.

Фото: Piter.tv