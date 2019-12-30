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В Ленобласти задержали лжеполицейских с наркотиками
Сегодня, 11:40
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nastya960

В Ленобласти задержали лжеполицейских с наркотиками

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Мужчин задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали двух мужчин в поселке Бугры по подозрению в краже мобильного телефона, однако, судя по всему, промышляли они не только кражами. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и области.

В полицию обратился 31-летний петербуржец. Он рассказал, что около дома №11 по Воронцовскому бульвару к нему подошли два человека, которые представились сотрудниками уголовного розыска. Они попросили сесть его в автомобиль Nissan X-Trail и повезли в сторону Петербурга. По дороге злоумышленники расспрашивали мужчину о пунктах сбыта наркотиков, потом отобрали у него телефон и высадили у съезда на Муринскую дорогу.

Позже полиция задержали 22-летнего и 32-летнего мужчину. В машине нашли поддельное удостоверение и сверток с белым порошком.

Ранее наркосбытчик из Петербурга отправился в колонию на шесть лет.

Фото: pixabay 

Теги: лжеполицейские, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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