Суд арестовал устроившего стрельбу на "Академической"

Разборки в петербургском метро устроили ночью 2 марта.

Двум мужчинам, устроившим потасовку на станции метро "Академическая", избрали меру пресечения. Об этом вечером 4 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент в петербургском метрополитене произошел ночью 2 марта 2020-го года. Группа людей, состоящая из трех мужчин и девушки спровоцировали конфликт с двумя мужчинами. Один из зачинщиков выстрелил из газового пистолета. Разборки продолжились в вагоне метро до следующей станции. После этого злоумышленники бросили пистолет на платформе и скрылись. Вторая сторона конфликта не стала дожидаться полицейских и уехала в сторону центра города.

Оперативникам Центра "Э" ГУ МВД России удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались мужчины 19-ти и 22-х лет. Один из них ранее был судим.

По ходатайству дознавателя суд заключил стрелявшего из пистолета под стражу, а другому молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее суд заключил под стражу нарушителей, которые устроили стрельбу в кафе.

Видео: Piter.TV