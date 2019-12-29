Устроивших в кафе на Гражданском стрельбу заключили под стражу

В результате конфликта пострадал один человек.

Правоохранители заключили под стражу двух мужчин, устроивших конфликт со стрельбой в кафе на Гражданском проспекте. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент в баре произошел ночью 2 марта. Один из задержанных во время словесного конфликта подошел к группе отдыхающих и направил травматический пистолет в сторону 43-летнего мужчины. В результате оказанного оппонентом сопротивления произошел произвольный выстрел из травмата, после чего второй задержанный ударил данного мужчину ножом по руке. В отделение полиции доставили двух мужчин 29 и 34 лет. Оказалось, что есть пострадавший, его отпустили из больницы в удовлетворительном состоянии.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за хулиганство. По ходатайству дознавателя суд принял решение заключить нарушителей под стражу.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором скинхеды напали на африканцев в "Девяткино".

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области