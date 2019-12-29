Появилось видео нападения скинхедов на африканцев в "Девяткино"

Ссора двух молодых людей славянской внешности и двух африканцев переросла в драку и перестрелку.

В полночь, 2 марта, между скинхедами и африканцами произошел конфликт. В распоряжении Piter.TV появились кадры драки.

Инцидент произошел между станциями "Девяткино" и "Гражданский проспект". Ссора двух молодых людей славянской внешности и двух африканцев переросла в драку и перестрелку.

На кадрах видно, что ссора начиналась в вагоне, после чего темнокожие мужчины покинули электропоезд. Однако потом конфликт закончился на станции "Политехническая".

Позже на Кораблестроителей задержаны двое за стрельбу в африканцев в "Девяткино".

Видео: Piter.TV