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Появилось видео нападения скинхедов на африканцев в "Девяткино"

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Ссора двух молодых людей славянской внешности и двух африканцев переросла в драку и перестрелку.

В полночь, 2 марта, между скинхедами и африканцами произошел конфликт. В распоряжении Piter.TV появились кадры драки.

Инцидент произошел между станциями "Девяткино" и "Гражданский проспект". Ссора двух молодых людей славянской внешности и двух африканцев переросла в драку и перестрелку.

На кадрах видно, что ссора начиналась в вагоне, после чего темнокожие мужчины покинули электропоезд. Однако потом конфликт закончился на станции "Политехническая".

Позже на Кораблестроителей задержаны двое за стрельбу в африканцев в "Девяткино". 

Видео: Piter.TV

Теги: африканцы, девяткино, скинхед, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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