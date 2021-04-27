В Петербурге арестовали четырех фигурантов дела по крупному мошенничеству

Александра Егорова и Евгений Целиков пробудут под стражей до 21 августа этого года.

В пятницу, 23 июня, Куйбышевский суд Петербурга вынес постановление об избрании мер пресечения Александре Егоровой, Евгению Целикову, Вячеславу Гребенникову и Владиславу Еремину, обвиняемым в совершении преступления по статье "Мошенничество".

Александра Егорова и Евгений Целиков пробудут под стражей до 21 августа этого года. Последний вину не признает. Просил меру, не связанную с изоляцией от общества. Вячеслав Гребенников будет находиться под стражей до 23 августа этого года. Мужчина возражал против стражи, просил меру, не связанную с изоляцией от общества. Пояснил, что в обвинении не раскрыта его роль и участие в преступной группе.

Фигуранты уголовного дела внесли в документы недостоверные сведения о стоимости силового кабеля. После поставки кабеля на объект капитального строительства - 2 (двух) КЛ 110 кВ направлением ПС 110 кВ №99 "Ниссан" - ПС 110 кВ "Каменка" соучастники организовали оформление и подписание сторонами - ООО "Строительная компания "Нострум" и АО "СПб электрические сети" актов приемки выполненных работ. Стоимость кабеля была завышена на сумму не менее 211 200 000 рублей, которые и были похищены.

Ранее дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге передали в суд. Сумма ущерба составила 11 млн рублей.

Фото: Piter.tv