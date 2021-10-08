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Дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге передали в суд
Сегодня, 16:51
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Дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге передали в суд

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Сумма ущерба составила 11 млн рублей.

Расследование уголовного дела о хищении препаратов для больных онкологией завершили в Петербурге. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 фигурантов.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые похитили лекарства, которые были предназначены для лечения пациентов Городского клинического онкологического диспансера, НМИЦ онкологии им. Петрова, Ленинградского областного клинического онкологического диспансера и ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. Некоторые из них работали в медучреждениях. 

Ущерб составил 11 млн рублей. Дело направят в суд для рассмотрения по существу после вручений копий обвинительного заключения.

Некоторым фигурантам приговоры уже вынесли. 

Фото: ВКонтакте / НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова

Теги: кража, лекарства, онкобольные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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