Дело о хищении лекарств для онкобольных в Петербурге передали в суд

Сумма ущерба составила 11 млн рублей.

Расследование уголовного дела о хищении препаратов для больных онкологией завершили в Петербурге. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 фигурантов.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые похитили лекарства, которые были предназначены для лечения пациентов Городского клинического онкологического диспансера, НМИЦ онкологии им. Петрова, Ленинградского областного клинического онкологического диспансера и ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. Некоторые из них работали в медучреждениях.

Ущерб составил 11 млн рублей. Дело направят в суд для рассмотрения по существу после вручений копий обвинительного заключения.

Некоторым фигурантам приговоры уже вынесли.

Фото: ВКонтакте / НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова