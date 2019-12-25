В Петербурге арендаторы городской недвижимости получат отсрочку по арендной плате

Арендаторы должны подтвердить, что работают в пострадавших отраслях экономики.

В пятницу, 27 ноября, губернатор Петербурга сообщил, что арендаторы городских помещений и земли могут получить отсрочку по арендной плате. Нужно лишь доказать, что они работают в пострадавшей сфере.

Подтвердить деятельность можно с помощью ОКВЭД или иных подтверждающих документов. Градоначальник отметил, что для бизнеса это важное решение, потому как пандемия и последовавшие ограничения нанесли удар по деятельности многих предприятий. Наиболее пострадавшими считаются представители малого бизнеса в сфере услуг. Беглов также распорядился упросить процедуру получения отсрочки.

Ранее мы писали, что 50 тысяч петербуржцев зарегистрировались как самозанятые.

Фото: Piter.TV